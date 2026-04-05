Νέοι διάλογοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα αναλάβεις εσύ τον άνθρωπό μας εκεί, τον αρχαίο Έλληνα;» λέει στον Μελά συνεργάτης του Λιβανού - iefimerida.gr

Δύο στενοί συνεργάτες του Σπήλιου Λιβανού φέρεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις παρέμβασης που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε στιχομυθία ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού με τα αρχικά Π.Α., ζητείται από τον επικεφαλής του Οργανισμού να «κάνει τα μαγικά του», για να εξυπηρετήσει ένα «καλό παιδί, αρχαίο Έλληνα».



Η συνομιλία είναι χαρακτηριστική:

Π.Α.: Ωραία και αυτόν τον άνθρωπό μας εκεί τον αρχαίο Έλληνα θα τον αναλάβεις εσύ προσωπικά;

Δημήτρης Μελάς: Αυτός ακόμα δε γίνεται τίποτα. Τι να τον αναλάβω, αυτός είναι για να τον αναλάβει γιατρός ρε.

Π.Α. Ναι εντάξει, γιατρός τον έχει αναλάβει. Να σου πω, δεν μπορείς να βάλεις λίγο πλάτη για αυτόν τον άνθρωπο;

Δημήτρης Μελάς: Μωρέ προσπάθησα να το κάνω και τώρα ακόμα προσπαθώ. Το μόνο ζήτημα είναι πως αυτός δεν έχει τίποτα να δείξει.

Π.Α.: Τώρα έχει, έχει τώρα. Τα έχει φτιάξει.

Δημήτρης Μελάς: Τώρα έχει, αλλά τι αναγωγή θα κάνεις στο 2050; Ή θα κάνεις πίσω στο 1950;

Π.Α.: Τέλος πάντων, κάνε εσύ τα μαγικά σου. Αφού έχεις μαγικό χέρι. Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις τι σου λέω.

Δημήτρης Μελάς: Ναι.

Π.Α.: Δεν είναι, δεν έχει, ξέρεις πολιτικά, δεν είναι ότι έχει, κουβαλάει πίσω του τίποτα.

Δημήτρης Μελάς.: Ναι κατάλαβα.

Π.Α.: Είναι ρε παιδί μου ένα καλό παιδί, αρχαίος Έλληνας.

Δημήτρης Μελάς: Αγνός ναι.

Π.Α. Και πιστός. Τον έχεις εκεί και ξέρεις. Βρέξει χιονίσει θα είναι εκεί πέρα δίπλα σου.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, είναι δίπλα σου. Εντάξει.



«Μην τη φάει τώρα από τον Σπήλιο»

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον Δεκέμβριο του 2021 άλλος στενός συνεργάτης του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού έχει καταγραφεί να μιλά με τον Δημήτρη Μελά για υπόθεση «υποστηρικτών του υπουργού».

Σε άλλη συνομιλία, ο δεύτερος στενός συνεργάτης του πρώην υπουργού, ζητά και εκείνος «παρέμβαση» από τον Δημήτρη Μελά.

Ν.Κ.: Ωραία, δες το ρε Δημήτρη μου πάντως μας ενδιαφέρει πολύ αυτός, ξέρω τι σου λέω, έχει εργοστάσιο ο άντρας της αδελφής του και είναι.

Δημήτρης Μελάς: Ναι.

Ν.Κ.: Στο Αγρίνιο από τους πολύ καλούς του Σπήλιου δηλαδή για εμάς είναι σημαντικό να το περάσουμε για να μην την φάει τώρα από τον Σπήλιο, κατάλαβες τι εννοώ.

Δημήτρης Μελάς: Ναι οκ ντάξει.

Ν.Κ.: Αυτό.

Δημήτρης Μελάς: Άστο θα το δω.

Ν.Κ. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε να το δούμε έτσι;

Δημήτρης Μελάς: Έγινε.

Ν.Κ.: Έγινε φιλάκια ευχαριστώ.