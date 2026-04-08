Χαμός με Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Μου κάνετε χάρη; Είναι τσιφλίκι σας εδώ;» -«Είμαι 40 χρόνια δημοσιογράφος, να ανακαλέσετε» - iefimerida.gr

«Άναψαν» τα αίματα στο πλατό του «10 Παντού» στο Open ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον παρουσιαστή Νίκο Στραβελάκη.



Μάταια η Μίνα Καραμήτρου προσπαθούσε να τους ηρεμήσει.



Αρχικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως δεν της κάνουν χάρη οι παρουσιαστές που την κάλεσαν στην εκπομπή και αναρωτιόταν αν την κάλεσαν για να τη φιμώσουν και να τη συκοφαντήσουν.

Μάλιστα είπε στον Νίκο Στραβελάκη «η εκπομπή σήματος δεν είναι των πολιτών; Είναι δικό σας τσιφλίκι;», με τον δημοσιογράφο να... βγαίνει από τα ρούχα του.

Καβγάς χωρίς τέλος

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραπονέθηκε πως ο Νίκος Στραβελάκης δεν την άφηνε να απαντήσει σε ερώτημα που της τέθηκε, με την ένταση να ξεκινάει από εκεί. Εκείνος της απάντησε πως είχε τον λόγο για 7 λεπτά και έκανε μονόλογο.



Τότε υπήρξε νέα έκρηξη από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να λέει πως «τα κίνητρα δεν είναι αγαθά»



Ο παρουσιαστής από την πλευρά του πρόσθεσε πως διατηρεί το δικαίωμα των επιλογών των ερωτήσεων που θέτει.

«Δεν σας επιτρέπω, να ανακαλέσετε», φώναζε ο παρουσιαστής προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία από την πλευρά της ρώταγε ειρωνικά τον Νίκο Στραβελάκη «Μου κάνετε χάρη που είμαι εδώ;».



Η ένταση ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, με τον δημοσιογράφο να αναφέρει πως είναι 40 χρόνια δημοσιογράφος και να ζητάει διαρκώς από την κυρία Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει τα όσα είπε, με την ίδια, από την άλλη, να συνεχίζει στον ίδιο τόνο αναφέροντας πως «βάλλομαι από παντού, όπου πηγαίνω».