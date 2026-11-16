Ρωγμές στην πολυκατοικία της Κυψέλης: Πότε θα αποφασιστεί αν πρέπει να φύγουν οι ένοικοι

Τον χαρακτήρα των εργασιών στο κτίριο της Κυψέλης, κάτω από το οποίο βρίσκεται ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 του Μετρό, διευκρίνισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Ταχιάος εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν την ενίσχυση του εδάφους κάτω από τα πέδιλα των υποστυλωμάτων της στοάς του κτιρίου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σύσταση των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), οι οποίοι έκριναν ότι οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν αμέσως.

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«Δεν είναι εργασία αποκατάστασης, δεν είναι καν ολοκληρωμένη εργασία υποστήριξης. Είναι ένα πρώτο μέτρο που λαμβάνεται», διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι η παρέμβαση δεν μεταβάλλει όσα συμφωνήθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση με τους κατοίκους στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.



Τι θα γίνει με τη μετεγκατάσταση των ενοίκων



Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των κατοίκων, ο υφυπουργός παρέπεμψε στην επιστολή της Ελληνικό Μετρό προς τον δήμαρχο Αθηναίων, ξεκαθαρίζοντας ότι, εφόσον κριθεί αναγκαία η απομάκρυνσή τους από τα σπίτια τους, ο ανάδοχος θα αναλάβει τις προβλεπόμενες ενέργειες.

«Αν υπάρξει τέτοια ανάγκη, είναι προφανές ότι θα ζητηθεί από τον ανάδοχο να πάρει όλα τα μέτρα, όπως προβλέπει η σύμβαση. Αυτό είναι ξεκάθαρο», ανέφερε.

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Όπως εξήγησε, την ευθύνη εκτέλεσης του έργου έχει η ανάδοχος κοινοπραξία, υπό την παρακολούθηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά, καθώς παρουσιάζει διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

«Θέλουμε οι άνθρωποι να μείνουν στα σπίτια τους με ασφάλεια. Και αν χρειαστεί να μετακινηθούν, να μετακινηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», πρόσθεσε.



Η γνωμοδότηση του διεθνούς εμπειρογνώμονα



Ο κ. Ταχιάος υποστήριξε ότι οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι σύντομες και δεν προκαλούν κίνδυνο στο κτίριο. Αντίθετα, όπως σημείωσε, ενισχύουν μια παλαιά κατασκευή, η οποία θεμελιώθηκε με βάση τους κανονισμούς που ίσχυαν τις προηγούμενες δεκαετίες.

«Μάλλον καλό κάνει αυτό το οποίο γίνεται, παρά δημιουργεί επιφυλάξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ολοκληρωμένες εργασίες υποστήριξης, εφόσον κριθούν απαραίτητες, θα προσδιοριστούν μετά τη γνωμοδότηση του διεθνούς εμπειρογνώμονα λόρδου Robert Mair, η οποία αναμένεται σε λιγότερο από 20 ημέρες.

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Σύμφωνα με τον υφυπουργό, στόχος του υπουργείου είναι να ενισχυθούν όλα τα κτίρια που βρίσκονται πάνω από τον μετροπόντικα, προκειμένου το μηχάνημα να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το συγκεκριμένο σημείο και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί πριν παρουσιαστεί η σχετική μεθοδολογία, όπως έχει δεσμευθεί το υπουργείο.



Πώς θα γίνει η αποκατάσταση των ζημιών

Αναφορικά με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί στα κτίρια, ο κ. Ταχιάος περιέγραψε τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί για την αποκατάστασή τους.

Ειδικότερα, οι βλάβες καταγράφονται από κοινού, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των ιδιοκτητών, των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ και της αναδόχου κοινοπραξίας, η οποία θα αναλάβει και τις εργασίες.

Με βάση την κοινή καταγραφή, θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και τις ισχύουσες οδηγίες για την αποκατάσταση κτιρίων. Οι σχετικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.

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Ο υφυπουργός υπερασπίστηκε, επίσης, τον ρόλο της Ελληνικό Μετρό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δημόσια εταιρεία με εξειδικευμένη εμπειρία στη διάνοιξη σηράγγων.

«Είναι μια εταιρεία του Δημοσίου, της οποίας οι μηχανικοί είναι ταγμένοι να προασπίζονται το δημόσιο συμφέρον και να κάνουν τεχνικά το καλύτερο δυνατό. Είναι η μόνη στην Ελλάδα με εμπειρία στη διάνοιξη σηράγγων. Πρέπει να την εμπιστευθούμε», σημείωσε.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι έχει επισκεφθεί προσωπικά την πολυκατοικία και γνωρίζει τις ζημιές που έχουν προκληθεί, ενώ τόσο η Ελληνικό Μετρό όσο και ο ανάδοχος βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τους ενοίκους.



Η απάντηση στις δηλώσεις Δούκα



Τέλος, σχολιάζοντας τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων σχετικά με την ανάγκη μετεγκατάστασης των κατοίκων, ο Νίκος Ταχιάος απέφυγε να δώσει πολιτική διάσταση στο ζήτημα, επιμένοντας ότι πρόκειται για μια τεχνική υπόθεση.

«Δεν θέλω να δώσω πολιτικά χαρακτηριστικά σε αυτή την υπόθεση. Είναι ένα τεχνικό έργο εξαιρετικά κρίσιμο για την Αθήνα και εκεί δεν χωράνε ούτε αντιδικίες άνευ αντικειμένου ούτε πολιτικά παιχνίδια», δήλωσε.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να συνεννοούνται απευθείας μεταξύ τους και όχι μέσω εγγράφων που δημοσιοποιούνται προτού φτάσουν στους αποδέκτες τους.

«Οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να έχουν αγωνία, όταν έχουν δει ρωγμές στα σπίτια τους. Το έργο εκτελείται με συγκεκριμένους κανόνες. Πρέπει να κρατήσουμε το θέμα στο αμιγώς τεχνικό επίπεδο», κατέληξε.

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