 Ρόδος: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που έκλεβε οχήματα και καταστήματα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που έκλεβε οχήματα και καταστήματα

Περιπολικό της αστυνομίας
Περιπολικό της Αστυνομίας / EUROKINISSI: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Στην εξάρθρωση συμμορίας ανηλίκων, που έκλεβαν οχήματα και τα χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη άλλων κλοπών στη ﻿Ρόδο, προχώρησαν οι αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας ανήλικος ημεδαπός, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο ανήλικοι συνεργοί του. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απείθεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν σταθμευμένα οχήματα από επιχειρήσεις μίσθωσης και δημόσιους δρόμους, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετακίνησης και μεταφοράς για τις υπόλοιπες πράξεις τους.

Eξιχνιάστηκαν 8 υποθέσεις

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν τέσσερις κλοπές οχημάτων, δύο κλοπές από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δύο απόπειρες διάρρηξης επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων.

Όλα τα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους δικαιούχους τους, ενώ σε βάρος των δραστών ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου διαδικασία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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