Ρόδος: Βρέθηκαν δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης στο σημείο που σκοτώθηκε ο 19χρονος ΕΠΟΠ - iefimerida.gr

Ρόδος: Βρέθηκαν δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης στο σημείο που σκοτώθηκε ο 19χρονος ΕΠΟΠ

Ο 19χρονος στρατιώτης ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
Ένας μοχλός απελευθέρωσης και δύο περόνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο πεδίο βολής στη Ρόδο όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκης και τραυματίστηκε σοβαρά ένας αρχιλοχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Cretalive.gr τα ευρήματα θα εξεταστούν αρμοδίως, ωστόσο δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί αν κάποια απ’ αυτά συνδέονται με θλιβερό συμβάν.

Ο πραγματογνώμονας της οικογένειας Γαλυφιανάκη βρίσκεται στη Ρόδο από το πρωί της Πέμπτης προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και να μην υπάρξει η παραμικρή σκιά ως προς τις συνθήκες της τραγωδίας.

