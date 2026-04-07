Ρόδος: Μητέρα πήρε το βρέφος 4 μηνών και έφυγε από το νοσοκομείο -Επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση - iefimerida.gr

Συναγερμός στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όταν σοβαρό παιδιατρικό περιστατικό εξελίχθηκε σε υπόθεση με ιατρικές, αστυνομικές και εισαγγελικές προεκτάσεις.

Bρέφος μόλις 4 μηνών, από το Ισραήλ, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας, πυρετό και μειωμένη σίτιση.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή του για στενή παρακολούθηση και υποστηρικτική αγωγή, λόγω της επιβαρυμένης κλινικής εικόνας.

Ωστόσο, περίπου στις 4 τα ξημερώματα της 3ης Απριλίου, οι γονείς αποχώρησαν από το νοσοκομείο παίρνοντας μαζί τους το παιδί, παρά την αντίθετη ιατρική σύσταση.

Η αποχώρηση χωρίς ιατρική έγκριση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών, με ενημέρωση της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας για πιθανή έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ρόδος: Το βρέφος σε κρίσιμη κατάσταση

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή το ίδιο απόγευμα, όταν, λίγο πριν από τις 20:00, το βρέφος διακομίστηκε εκ νέου στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρουσιάζοντας σοβαρή επιδείνωση της κατάστασής του.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε εξετάσεις, με τα ευρήματα να δείχνουν εικόνα σηπτικής καταπληξίας και σοκ, πιθανότατα συνεπεία πνευμονίας. Η κατάσταση κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη και αποφασίστηκε η διασωλήνωση του βρέφους, προκειμένου να υποστηριχθεί η αναπνευστική του λειτουργία.

Λόγω της σοβαρότητας, οργανώθηκε άμεσα η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας. Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (4/4), πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή προς το Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία», με τη συνοδεία του πατέρα, ενώ η μητέρα παρέμεινε στη Ρόδο, όπου βρίσκονταν και τα υπόλοιπα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Το βρέφος ανταποκρίθηκε στη θεραπευτική αγωγή και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει σταθεροποιηθεί. Ο κίνδυνος για τη ζωή του έχει υποχωρήσει και εκτιμάται ότι, εφόσον δεν υπάρξουν επιπλοκές, θα μπορέσει να εξέλθει από τη ΜΕΘ εντός των επόμενων ημερών.

Ελεύθερη η μητέρα, τι υποστήριξε στις Αρχές

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Μετά την ενημέρωση των Αρχών για πιθανή έκθεση ανηλίκου, αστυνομικοί εντόπισαν τη μητέρα στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η οικογένεια και προχώρησαν στη σύλληψή της.

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι είχαν προηγηθεί συνεννοήσεις με το νοσηλευτικό προσωπικό πριν από την αποχώρηση, ενώ εξέφρασε παράπονα για τις συνθήκες νοσηλείας.

Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.