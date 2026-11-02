Η κακοκαιρία χτυπά τη Ρόδο: Δρόμοι έγιναν ορμητικοί χείμαρροι και παρέσυραν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν σπίτια -Δείτε σε βίντεο τι έγινε τη νύχτα - iefimerida.gr

Σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στη Ρόδο με τις ισχυρές βροχές να προκαλούν σοβαρά προβλήματα.

Οι βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, έχουν πλημμυρίσει σπίτια και επιχειρήσεις, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές.

Η κακοκαιρία σφυροκόπησε την περιοχή του Αρχαγγέλου και της Αφάντου. Στον Αρχάγγελο ξεχείλισε ο ποταμός, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικούς χειμάρρους και τα νερά να συσσωρεύονται μέσα στο χωριό. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν απεγκλωβισμοί, ενώ κάτοικοι ανέβηκαν ακόμη και σε ταράτσα για να προφυλαχθούν, όταν τα νερά μπήκαν στα σπίτια τους, σύμφωνα με το rodosreport.

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Κλειστά σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα, τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου στη Ρόδο, εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό κριτήριο την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε σήμερα στις 4:30 τα ξημερώματα, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της σχολικής κοινότητας και η αποτροπή πιθανών κινδύνων κατά τη μετάβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών προς και από τις σχολικές μονάδες.

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Το μέτρο αφορά όλες τις σχολικές μονάδες στις δύο Δημοτικές Ενότητες και ισχύει αποκλειστικά για σήμερα, Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου.

Μήνυμα 112 τα ξημερώματα

Mάλιστα, προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας στους κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που αναμένονται στην περιοχή.

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Με το μήνυμα, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

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Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση οχημάτων που παρασύρθηκαν από τα νερά, στον καθαρισμό φρεατίων και στην αποκατάσταση της ροής των υδάτων σε ρέματα και σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί εμπόδια από φερτά υλικά.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους κατοίκους.

Παρότι τις πρωινές ώρες τα έντονα καιρικά φαινόμενα παρουσίαζαν ύφεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέες βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο 31-10-2026 με α.α. 16/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα (02-11-2026) μέχρι και την Τρίτη (03-11-2026) κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια, καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

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Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Τρίτη (03-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική, στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

δ. Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

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Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.