Ρόδος: Ισόβια κάθειρξη στον 45χρονο Ρουμάνο για την αιματηρή ληστεία σε κοσμηματοπωλείο το 2025 - iefimerida.gr

Σε ισόβια κάθειρξη καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου έναν 45χρονο Ρουμάνο για την αιματηρή ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο, το 2025.



Σύμφωνα με την Δημοκρατική Ρόδου, ο 53χρονος φερόμενος συνεργός του παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ.

Η βίαιη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου 2025 σε κοσμηματοπωλείο στα Κολύμπια της Ρόδου.

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Από το κατάστημα αφαιρέθηκαν κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 700.000 ευρώ, όλα από χρυσό 14 και 18 καρατίων.

Η άγρια επίθεση στον ιδιοκτήτη, νοσηλεύτηκε βαριά τραυματισμένος

Η ληστεία στο κοσμηματοπωλείο του νησιού έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Το Εφετείο έκρινε ένοχο τον δράστη σε μια υπόθεση όπου η κατηγορία έκανε λόγο για ιδιαίτερη σκληρότητα απέναντι στον 56χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Οι δυο ληστές παρακολουθούσαν συστηματικά το κατάστημα τουλάχιστον από τις 18 Σεπτεμβρίου. Κάθε βράδυ, από τις 20.00 έως τις 21.00, βρίσκονταν στην περιοχή και κατέγραφαν τις συνήθειες του ιδιοκτήτη, αν και πότε βγαίνει έξω, αν κλειδώνει, τι ώρα κλείνει.

Σύμφωνα με την κατηγορία, το βράδυ της επίθεσης ο 45χρονος και ο συνεργός του αιφνιδίασαν τον ιδιοκτήτη γύρω στις 20.40, όταν εκείνος είχε βγει για λίγο από το μαγαζί. Η επίθεση εκδηλώθηκε σε αδιέξοδο χωματόδρομο, κάθετο στον δρόμο του κοσμηματοπωλείου.

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Οι 2 άνδρες φορούσαν μάσκες. Φέρονται να τον άρπαξαν από τον λαιμό, να τον έριξαν στο έδαφος και να τον ακινητοποίησαν πιέζοντάς τον με τα πόδια στο στήθος, ενώ τον χτυπούσαν με γροθιές και κλοτσιές στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα.

Όταν το θύμα άρχισε να φωνάζει για βοήθεια, οι δύο κακοποιοί του έβαλαν πετσέτα στο στόμα. Ο ένας φέρεται να μπήκε στο κατάστημα από την πίσω πόρτα. Ο άλλος έδεσε τον 56χρονο με πλαστικά δεματικά και τον απειλούσε ότι θα τον σκοτώσει αν κουνηθεί, πιέζοντάς τον να αποκαλύψει πού βρίσκονταν τα χρυσαφικά.

Μετά από περίπου 7 λεπτά, ο ιδιοκτήτης κατάφερε να ενεργοποιήσει το σύστημα απελευθέρωσης καπνού και να ανέβει στην ταράτσα, την ώρα που οι δράστες απομακρύνονταν βιαστικά.

Με την επίθεση, το θύμα νοσηλεύθηκε στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Είχε θλαστικό τραύμα και πολλαπλές εκδορές στη βρεγματική χώρα, ωτορραγία δεξιά και μώλωπες στο μέτωπο, καθώς και εκτεταμένες εκχυμώσεις στις ζυγωματικές χώρες, στη μύτη, στο πηγούνι και γύρω από το αριστερό μάτι.

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Αξίας 700.000 ευρώ τα κοσμήματα που έκλεψαν



Από το κατάστημα αφαιρέθηκαν κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 700.000 ευρώ, όλα από χρυσό 14 και 18 καρατίων.

Η λεία περιελάμβανε 800 δαχτυλίδια, 400 ζευγάρια σκουλαρίκια και ένα κουτί με ακόμη 20 ζευγάρια με πέρλες.

Οι ληστές πήραν ακόμα μαζί τους 40 βραχιόλια, 140 μενταγιόν και 35 σταυρούς, οι 20 από τους οποίους ήταν από λευκόχρυσο, 3 ρολόγια, 25 παιδικές ταυτότητες και 25 χειροπέδες.