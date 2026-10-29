 Ρόδος: Χειροπέδες σε 14χρονο για κλοπές αυτοκινήτων, αναζητείται συνομήλικός του - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε 14χρονο για κλοπές αυτοκινήτων, αναζητείται συνομήλικός του

Περιπολικό της αστυνομίας
Περιπολικό της Αστυνομίας / EUROKINISSI: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Ρόδο και ένας συνομήλικός του αναζητείται για υπόθεση κλοπής δύο αυτοκινήτων και διάρρηξης επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου ενημερώθηκαν για διάρρηξη στην επιχείρηση, από την οποία είχαν αφαιρεθεί ένα επιβατικό αυτοκίνητο και 50 ευρώ σε κέρματα.

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Λίγο αργότερα εντόπισαν το όχημα να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, αντίθετα σε μονόδρομο και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο και συνέλαβαν τον 14χρονο οδηγό. Στο όχημα επέβαινε και ένας 10χρονος, ο οποίος δεν συνελήφθη.

Ο άλλος 14χρονος είχε κλέψει επίσης ΙΧ

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο 14χρονοι φέρονται να είχαν αφαιρέσει και δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του ιδιοκτήτη του.

Με αυτό κινούνταν ο δεύτερος ανήλικος, ο οποίος, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, το εγκατέλειψε και διέφυγε πεζός.

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Τα δύο αυτοκίνητα και το χρηματικό ποσό που ανακτήθηκε αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Τα στοιχεία των εμπλεκομένων έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

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