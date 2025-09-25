Ρόδος: Πέντε χρόνια φυλακή για 52χρονο εκπαιδευτικό που διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη μαθήτρια - iefimerida.gr

Στις φυλακές για να εκτίσει ποινή 5 ετών οδηγήθηκε 52χρονος εκπαιδευτικός από τη Ρόδο, ο οποίος διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη μαθήτρια.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, στον 52χρονο επιβλήθηκε ποινή 5 ετών φυλάκισης από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο 52χρονος εκπαιδευτικός κρίθηκε ένοχος, όπως και πρωτοδίκως, για αποπλάνηση ανηλίκου και προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους. Το δικαστήριο του επέβαλε και χρηματική ποινή, ύψους 3.000 ευρώ.

Όπως σημειώνει σε ρεπορτάζ της η dimokratiki.gr, ο εκπαιδευτικός φέρεται την 30ή Νοεμβρίου του 2019 να εισήλθε παράνομα σε περικλεισμένο χώρο της οικίας του 49χρονου πατέρα της μαθήτριας και να του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο.

Ειδικότερα, ο 49χρονος επέστρεψε στην οικία του στον Αρχάγγελο με τη 45χρονη σύζυγό του και τη 14χρονη κόρη του και τη στιγμή που ανέβηκαν στον πρώτο όροφο διαπίστωσαν ότι εκεί βρισκόταν ο κατηγορούμενος, που μόλις αντίκρισε την ανήλικη τής είπε «γύριζες έξω» και ακολούθως επιτέθηκε στον πατέρα της και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο 49χρονος ανταπέδωσε τα χτυπήματα, ενώ η σύζυγός του κάλεσε την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο κατηγορούμενος, που είχε ακινητοποιηθεί από τον πατέρα, φέρεται να του είπε ότι είναι ερωτευμένος με την κόρη του, ενώ στην πορεία ενημερώθηκε και για τη μεταξύ τους σχέση.

Η ανήλικη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε κατάθεσή της ανέφερε ότι είχε αρχικά φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο από το σχολείο της και όταν μετατέθηκε από αυτό είχαν επαφές μέσω του facebook.

H σχέση αυτή εξελίχθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2018 βρέθηκαν και φιλήθηκαν, ενώ από τον Απρίλιο του 2019 η σχέση τους είχε μετατραπεί σε ερωτική, με την ανήλικη να διατείνεται ότι είχε εκφράσει την άρνησή της πολλές φορές.

Στην κατάθεση που έδωσε η ανήλικη, σύμφωνα με την dimokratiki.gr, ανασκεύασε μερικώς τα όσα είχε καταθέσει αρχικώς, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι τα όσα συνέβησαν μεταξύ αυτής και του εκπαιδευτικού έγιναν με τη θέλησή της, χωρίς την άσκηση βίας ή πίεσης. Τόνισε ότι ήταν καλός μαζί της και πως δεν επιθυμεί τη δίωξή του.

Από την πλευρά του, ο 52χρονος εκπαιδευτικός σε υπόμνημα που κατέθεσε αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε βιασμός αλλά ούτε σεξουαλική επαφή. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι με την ανήλικη υπήρξε μία πλατωνική αγάπη, ότι δεν θα έκανε κάτι ενάντια στη θέλησή της και πως οποιαδήποτε πράξη έγινε μετά τη συμπλήρωση του 13ου έτους της ηλικίας της.