Ρόδος: Εξιχνιάστηκαν έξι κλοπές -Τρεις συλλήψεις νεαρών, οι δύο ανήλικοι - iefimerida.gr

Στην εξιχνίαση έξι περιπτώσεων κλοπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας τρεις ημεδαπούς ηλικίας 14, 15 και 18 ετών.

Τρεις συλλήψεις νεαρών στη Ρόδο

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις νεαροί, ενεργώντας από κοινού και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, αφαίρεσαν μεταξύ 10 και 16 Αυγούστου δύο μοτοσικλέτες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, καθώς και τσάντα και χρηματικά ποσά.

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Τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Αυγούστου φέρονται επίσης να χρησιμοποίησαν το κλεμμένο ΙΧ για να επιχειρήσουν να παραβιάσουν επιχείρηση, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσαν χρήματα από κερματοδέκτη σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης.

Για την υπόθεση συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, η οποία εντόπισε τους τρεις νεαρούς. Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκαν δύο πλαστά χαρτονομίσματα, ενώ στο όχημα που χρησιμοποιούσαν εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ένα κατσαβίδι.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ