Ρόδος: Εισέβαλε στο δωμάτιο 16χρονης και αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά της -Σε σπίτι όπου γιόρταζαν γάμο - iefimerida.gr

Ένα σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, με θύμα μία ανήλικη, καταγράφηκε στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τη dimokratiki, όλα έγιναν γνωστά το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν η 16χρονη, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, προκειμένου να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας εντός οικήματος στην Κάλαθο, με δράστη έναν άνδρα 28 ετών. Η 16χρονη και η μητέρα της είχαν μεταβεί στην περιοχή για να παρευρεθούν στον γάμο οικείου τους προσώπου και διέμεναν σε ενοικιαζόμενο οίκημα, μαζί με άλλα άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο 28χρονος.

Εισέβαλε στο δωμάτιο της 16χρονης και αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά της

Όπως προκύπτει από την καταγγελία της ανήλικης το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, γύρω στις 13:00, ο 28χρονος μπήκε στο δωμάτιο που ήταν η κοπέλα και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά της.

Την επόμενη μέρα, η 16χρονη πήγε με τη μητέρα της για να καταγγείλει το περιστατικό, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας και ξεκίνησε επίσημη προανάκριση.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι μόνιμος κάτοικος Καλάθου Ρόδου.