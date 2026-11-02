 Ρόδος: Αίσιο τέλος για 4 άτομα που εγκλωβίστηκαν από τα ορμητικά νερά στη Λίνδο -Διασώθηκαν από την Πυροσβεστική - iefimerida.gr
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Ρόδος: Αίσιο τέλος για 4 άτομα που εγκλωβίστηκαν από τα ορμητικά νερά στη Λίνδο -Διασώθηκαν από την Πυροσβεστική

Εγκλωβισμένα αυτοκίνητα στη Ρόδο από τις πλημμύρες
Εγκλωβισμένα αυτοκίνητα στη Ρόδο από τις πλημμύρες / Φωτογραφία: facebook, Rhodes Rodos Ροδος
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί, που εγκλωβίστηκαν σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Πολύστρατο της Λίνδου, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 14:30. Στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής και τρεις αλλοδαποί, συγκεκριμένα μία γυναίκα, ένας άνδρας και ένα ανήλικο παιδί.

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Μετά την πραγματοποίηση κλήσης στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό των εγκλωβισμένων, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίνδου.

Οι συνθήκες στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η ροή του νερού ήταν ορμητική, ενώ η στάθμη του είχε φτάσει σχεδόν στο ύψος των παραθύρων του αυτοκινήτου. Ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα και, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, να το σταθεροποιήσουν, προχωρώντας στη συνέχεια στον ασφαλή απεγκλωβισμό και των τεσσάρων επιβαινόντων.

Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

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