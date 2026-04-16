Τραγωδία στη Ρόδο: 70χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας - iefimerida.gr

Σοκ έχει προκληθεί στη Ρόδο μετά τον θάνατο ενός άνδρα στην οδό Μανδηλαρά στο κέντρο της πόλης.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε μπαλκόνι ξενοδοχείου.
Ρόδος: Ο άνδρας είχε καταλήξει όταν έφτασε το ΕΚΑΒ
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πυροσβεστική έσπευσε με 3 βραχιονοφόρα και 7 πυροσβέστες.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Σύμμφωνα με τη Ροδιακή, πρόκειται για 70χρονο άνδρα.
Οι Αρχές έχουν διερευνούν την υπόθεση και, όπως σημειώνει η «Ροδιακή», εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με βασικότερο σενάριο ο άνδρας να να έβαλε τέλος ο ίδιος στη ζωή του.
Απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.
