Τραγωδία στη Ρόδο: 70χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας - iefimerida.gr

Σοκ έχει προκληθεί στη Ρόδο μετά τον θάνατο ενός άνδρα στην οδό Μανδηλαρά στο κέντρο της πόλης.



Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Ρόδος: Ο άνδρας είχε καταλήξει όταν έφτασε το ΕΚΑΒ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πυροσβεστική έσπευσε με 3 βραχιονοφόρα και 7 πυροσβέστες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Σύμμφωνα με τη Ροδιακή, πρόκειται για 70χρονο άνδρα.



Οι Αρχές έχουν διερευνούν την υπόθεση και, όπως σημειώνει η «Ροδιακή», εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με βασικότερο σενάριο ο άνδρας να να έβαλε τέλος ο ίδιος στη ζωή του.

Απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.