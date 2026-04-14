Ροδόπη: Κινηματογραφική καταδίωξη και πέντε συλλήψεις -Ανετράπη το αυτοκίνητο διαφυγής - iefimerida.gr

Επεισοδιακή καταδίωξη που κατέληξε στη σύλληψη πέντε ατόμων σημειώθηκε χθες το πρωί στη Ροδόπη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πέντε άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο προσπάθησαν να αποφύγουν έλεγχο της Αστυνομίας και ανέπτυξαν ταχύτητα.

Τα άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, εγκατέλειψαν το ΙΧ και στη συνέχεια έκλεψαν άλλο αυτοκίνητο από κοντινό οικισμό.

Ανετράπη το αυτοκίνητο

Οι αστυνομικοί βρήκαν το δεύτερο αυτοκίνητο να έχει ανατραπεί σε κοντινό σημείο της επαρχιακής οδού της Ροδόπης.

Μετά από έρευνες, τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τα πέντε άτομα να κρύβονται σε πρανές κοντά στην επαρχιακή οδό που εντοπίστηκε το δεύτερο αυτοκίνητο και τα συνέλαβαν.

Όπως προέκυψε από έρευνα των Αρχών, σε βάρος ενός συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστεία, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Σε βάρος ενός ακόμη συλληφθέντα εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και απόπειρα κλοπής, ενώ ο ίδιος και ο τρίτος συλληφθέντας είχαν παραβιάσει περιορισμό διαμονής που τους είχε επιβληθεί.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν την 13-4-2026 πρωινές ώρες σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής πέντε ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής εντόπισαν αρχικά τους ανωτέρω ημεδαπούς να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του ενός δράστη – οδηγού, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ακολούθως εγκατέλειψαν το όχημα σε περιοχή της πόλης όπου ανευρέθηκε από τους αστυνομικούς και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ακολούθως, όπως προέκυψε, οι δράστες αφαίρεσαν από οικισμό της Ροδόπης ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο βρέθηκε ανεστραμμένο σε παρακείμενο σημείο επαρχιακής οδού της Ροδόπης, ενώ έπειτα από επιστάμενες έρευνες και αναζητήσεις των παραπάνω αστυνομικών και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής οι δράστες εντοπίσθηκαν κρυμμένοι σε πρανές πλησίον της εν λόγω επαρχιακής οδού και συνελήφθησαν.

Το αφαιρεθέν όχημα κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του. Κατασχέθηκαν επίσης το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες και ένα ηλεκτρικό πλυστικό μηχάνημα, που βρέθηκε στο εσωτερικό του, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οποίου ερευνάται.

Επισημαίνεται ότι όπως προέκυψε από την περεταίρω έρευνα, σε βάρος του ενός συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των Ελληνικών Δικαστικών Αρχών για ληστεία, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, σε βάρος του δεύτερου συλληφθέντα εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστικών Αρχών για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και απόπειρα κλοπής, ενώ όπως διαπιστώθηκε παραβίασε περιορισμό διαμονής που του είχε επιβληθεί όπως επίσης και ο τρίτος συλληφθέντας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής».