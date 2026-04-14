Ρέθυμνο: Τρεις συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία -Κατασχέθηκαν πιστόλι και γεμιστήρας - iefimerida.gr

Σε τρεις συλλήψεις ανδρών, ηλικίας 45, 50 και 17 ετών, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας προχώρησαν χθες αστυνομικοί στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Κατασχέθηκαν πιστόλι, γεμιστήρας, φυσίγγια και κάλυκας

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, μάλιστα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κοινή οικία του 50χρονου και του 17χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι (απομίμηση), γεμιστήρας, φυσίγγια και κάλυκας.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.