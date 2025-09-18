 Ρέθυμνο: Τραγικός θάνατος 29χρονου -Παραπάτησε και χτύπησε στο πεζοδρόμιο, βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης - iefimerida.gr
Ρέθυμνο: Τραγικός θάνατος 29χρονου -Παραπάτησε και χτύπησε στο πεζοδρόμιο, βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης

Τραγικό τέλος είχε ένας 29χρονος Γερμανός στον Πλακιά Ρεθύμνου, όταν το απόγευμα της Τετάρτης έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο πεζοδρόμιο, τραυματιζόμενος σοβαρά στα πλευρά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ο νεαρός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης τη στιγμή του περιστατικού. Μεταφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα από φίλο του στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου σήμερα τα ξημερώματα υπέκυψε στα τραύματά του. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου.

