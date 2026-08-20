Ρέθυμνο: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί - iefimerida.gr

Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος στο Ρέθυμνο το βράδυ της Τετάρτης, μετά από σύγκρουση μηχανής με ταξί στον Αδελιανό κάμπο.

Σύμφωνα με το goodnet.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ταξί συγκρούστηκε μετωπικά με μία μηχανή,﻿ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός της μηχανής, αν και φέρεται να φορούσε κράνος.

Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά η Τροχαία.