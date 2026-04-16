﻿Ρέθυμνο: Σύλληψη 30χρονου δραπέτη από φυλακή στα Χανιά -Κατασχέθηκαν τα κλοπιμαία - iefimerida.gr

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ο 30χρονος δραπέτης που απείλησε με μαχαίρι 29χρονη και της άρπαξε το κινητό,

στο Ρέθυμνο.

Συνελήφθη το πρωί στο Ρέθυμνο ο 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε δραπετεύσει ανήμερα του Πάσχα από Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα στα Χανιά. Ο δράστης κατηγορείται ότι χθες το μεσημέρι, με την απειλή μαχαιριού, απέσπασε κινητό τηλέφωνο από 29χρονη αλλοδαπή που κινούνταν πεζή στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από συντονισμένες αναζητήσεις και αξιοποίηση πληροφοριών, οργανώθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του, η οποία και οδήγησε στη σύλληψή του.

Η κινηματογραφική σύλληψη

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή αστυνομικού του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, ο οποίος συνέλεξε κρίσιμες πληροφορίες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, της Τροχαίας Ρεθύμνης, της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου.

Τα ευρήματα στο όχημα

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, καθώς και στην έρευνα στο Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε και το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 14 Απριλίου 2026 από την περιοχή των Χανίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικρός αριθμός κοσμημάτων και τιμαλφών, τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα και ένα μαχαίρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προανάκριση των αρχών

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά, για τη διερεύνηση, κατά περίπτωση, των υποθέσεων ληστείας και κλοπών.