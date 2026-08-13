Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κατάσταση μέθης -Συνελήφθησαν οι γονείς της και ο διοργανωτής - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/8) μία 15χρονη στο Ρέθυμνο, η οποία φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

Η ανήλικη βρισκόταν σε εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Πάνορμο Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η 15χρονη φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας Πανόρμου.

Συνελήφθησαν οι γονείς και ο διοργανωτής

Μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με το flashnews, για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς της 15χρονης, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στον διοργανωτή της εκδήλωσης.