Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κατάσταση μέθης -Συνελήφθησαν οι γονείς της και ο διοργανωτής - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/8) μία 15χρονη στο Ρέθυμνο, η οποία φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.
Η ανήλικη βρισκόταν σε εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Πάνορμο Ρεθύμνου.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η 15χρονη φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας Πανόρμου.
Συνελήφθησαν οι γονείς και ο διοργανωτής
Μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με το flashnews, για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς της 15χρονης, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στον διοργανωτή της εκδήλωσης.
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