Ρέθυμνο: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη νύχτα κοντά στα Ανώγεια - iefimerida.gr

Ρέθυμνο: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη νύχτα κοντά στα Ανώγεια

Πυρκαγιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε δασώδη και χορτολιβαδική έκταση στην έξοδο του χωριού Ανώγεια στο Ρέθυμνο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, παρά τον άνεμο που επικρατεί, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης με πέντε οχήματα, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ αποτελούμενες από 12 πυροσβέστες και υδροφόρες με 10 πυροσβέστες.

Για την πλήρη κατάσβεσή της φωτιάς που βρίσκεται μεταξύ του Συγκροτήματος Ντελίνα και της εξόδου των Ανωγείων προς Ηράκλειο, συνδράμουν και κάτοικοι των Ανωγείων.

Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά δεν απειλεί σπίτια ή εγκαταστάσεις.

