Ρέθυμνο: Πέντε συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων - Καλάσνικοφ, πιστόλια και χιλιάδες σφαίρες - iefimerida.gr

Στη σύλληψη πέντε ημεδαπών, ηλικίας από 36 έως 52 ετών, για παραβάσεις σχετικές με τη νομοθεσία περί όπλων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο.

Στο πλαίσιο μιας ευρείας και συντονισμένης επιχείρησης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σημαντικός αριθμός όπλων, πυρομαχικών και άλλου σχετικού εξοπλισμού.

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και υλοποιήθηκε χθες σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Ρεθύμνου. Η δράση αυτή εντάσσεται στις γενικότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και άλλους χώρους που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, οι αρχές ανακάλυψαν και κατέσχεσαν συνολικά: 2 πολεμικά τυφέκια, 6 πιστόλια, 1 περίστροφο, 1 υποπολυβόλο, 4 κυνηγετικά όπλα, 171 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 1.169 πυροδοτημένα φυσίγγια, 5 απομιμήσεις πιστολιών, 6 ξίφη και ξιφίδια, 2 ξιφολόγχες πολεμικών τυφεκίων, 1 γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου, 1 σκελετός περιστρόφου, 1 φυσίγγιο αντιαεροπορικού όλμου, 3 κορμοί πολεμικών τυφεκίων, 1 απομίμηση χειροβομβίδας και 39 κροτίδες.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.