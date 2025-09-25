Ρέθυμνο: Μάχη για τη ζωή δίνει 30χρονος μετά από ηλεκτροπληξία σε οικοδομή - iefimerida.gr

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρεται στο Ηράκλειο ένας 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ εργαζόταν σε οικοδομή στις Μέλαμπες Ρεθύμνου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Στο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε ο 30χρονος
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακομίζει αυτή την ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο 30χρονος διατηρεί αναπνοή, ωστόσο δεν ανταποκρίνεται σε εξωτερικά ερεθίσματα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασής του.
