Ρέθυμνο: Μάχη για τη ζωή δίνει 30χρονος μετά από ηλεκτροπληξία σε οικοδομή - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μάχη για τη ζωή δίνει 30χρονος μετά από ηλεκτροπληξία σε οικοδομή

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρεται στο Ηράκλειο ένας 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ εργαζόταν σε οικοδομή στις Μέλαμπες Ρεθύμνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε ο 30χρονος

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακομίζει αυτή την ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο 30χρονος διατηρεί αναπνοή, ωστόσο δεν ανταποκρίνεται σε εξωτερικά ερεθίσματα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασής του.

