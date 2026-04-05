Ράπτη: Μετά το Πάσχα οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» -Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τα νέα μέτρα για κοινωνική συνοχή - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την ενίσχυση των οικογενειών, με τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» ως κορυφαία παρέμβαση.

Επίσης την αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων, αλλά και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων, όπως επισήμανε η υφυπουργός Έλενα Ράπτη σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», το πρόγραμμα με κεντρική θέση στο νέο πακέτο παρεμβάσεων, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά το Πάσχα, με στόχο τη στήριξη κυρίως των νέων μητέρων και τη διευκόλυνση της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενες μητέρες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες, καθώς και φοιτήτριες μητέρες. Για πρώτη φορά, προβλέπεται ενίσχυση και για άνεργες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ, με επιταγές (voucher) έως 300 ευρώ για διάστημα έως τριών μηνών.

Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να ενταχθούν πατέρες με αποκλειστική επιμέλεια, καθώς και πρόσωπα που έχουν τη φροντίδα παιδιού με δικαστική απόφαση.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ορίζονται στις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και στις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δεν τίθεται εισοδηματικό όριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προϋποθέσεις για επιμελητές

Όσοι επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών και δικαιολογητικά υγείας και ποινικού μητρώου. Παράλληλα, θα εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο Επιμελητών, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών.

«Σήμα Διαφορετικότητας» για επιχειρήσεις

Η υφυπουργός αναφέρθηκε και στο νέο «Σήμα Διαφορετικότητας», που απευθύνεται σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 11 εργαζόμενους. Πρόκειται για εργαλείο αξιολόγησης που επιβραβεύει πρακτικές ισότητας, συμπερίληψης και ίσης μεταχείρισης στον χώρο εργασίας.

Μεταξύ άλλων, αξιολογούνται πολιτικές διαφορετικότητας, δράσεις εκπαίδευσης προσωπικού, διαφάνεια στις αμοιβές και η προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων για άτομα με αναπηρία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βία κατά των γυναικών: Δίκτυο προστασίας

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Το 2025 καταγράφηκαν 6.773 κλήσεις στη γραμμή SOS 15900, ενώ λειτουργούν 46 συμβουλευτικά κέντρα και 20 ξενώνες φιλοξενίας σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, ενισχύονται εργαλεία όπως το «Panic Button», αλλά και συνεργασίες με φορείς για την άμεση υποστήριξη θυμάτων.

Καμπάνια για το «χάπι του βιασμού»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης με χρήση ουσιών («χάπι του βιασμού»), κυρίως σε νεαρές γυναίκες. Το υπουργείο προχωρά σε στοχευμένη καμπάνια ενημέρωσης σε συνεργασία με τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας.

Νέα πλατφόρμα κατά των διακρίσεων

Σε λειτουργία βρίσκεται από την 1η Μαρτίου 2026 η ψηφιακή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων, παρέχοντας πληροφορίες, καθοδήγηση και πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης σε 11 γλώσσες.

Κοινωνική στέγαση στη Θεσσαλονίκη

Τέλος, η κ. Ράπτη εξέφρασε ικανοποίηση για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής στέγασης στη Θεσσαλονίκη, όπου παραδόθηκαν 40 ανακαινισμένα διαμερίσματα σε ευάλωτα νοικοκυριά, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου 43 δράσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους πιο ευάλωτους πολίτες.