Ραφήνα: Σύλληψη 26χρονου καταζητούμενου για ανθρωποκτονία στην Τουρκία - iefimerida.gr

Στη σύλληψη 26χρονου από την Τουρκία δυνάμει ερυθράς αγγελίας των αρχών της χώρας του, για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, προχώρησαν χθες στη Ραφήνα οι αστυνομικοί.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή της Ραφήνας, εντόπισαν τον 26χρονο και τον έκριναν ύποπτο.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου των εγγράφων του προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία των Αρχών της Τουρκίας.﻿

Πυροβόλησε και σκότωσε άνθρωπο στην Τουρκία

Ο 26χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2023, επιβαίνοντας σε μοτοσυκλέτα σε περιοχή της Τουρκίας, πυροβόλησε έναν ομοεθνή του με αποτέλεσμα τον θανάσιμό τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας - Πικερμίου και στη συνέχεια στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΑΠΕ - ΜΠΕ