Από τη Ραφήνα ξεκίνησαν οι δράσεις του προγράμματος για την προστασία των θαλασσών «Ocean Stewards» - iefimerida.gr

Η συμμαχία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (ACG), του Ιδρύματος Χατζηγάκη και της MEPP φέρνει ολιστικές δράσεις για τα θαλάσσια οικοσυστήματα στην Ελλάδα.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου, στην παραλία της Ραφήνας η πρώτη μεγάλη περιβαλλοντική δράση του προγράμματος για την προστασία των θαλασσών «Ocean Stewards | An Alliance For Ocean Conservation», με την οποία ξεκίνησε η υλοποίηση του σημαντικού προγράμματος, διάρκειας 4 ετών.

Η πρωτοβουλία, η οποία αποτελεί καρπό της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (ACG), του Ιδρύματος

Χατζηγάκη και της MEPP (Mediterranean Company Environmental Protection), τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, του υπουργείου Περιβάλλοντος και της πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα, και αναδεικνύει τη διεθνή σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.



Η δράση, η οποία υλοποιήθηκε χάρη στην ευγενική δωρεά της Bolton Hellas - Rio Mare, συγκέντρωσε περισσότερους από 150 εθελοντές, με τη βοήθεια

των οποίων ανασύρθηκαν από την παραλία και τον βυθό περισσότερα από 3,865 κιλά αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου όγκου βαρέων δέντρων και

ελαστικών που είχαν βγει στην ακτή.

Ανάμεσα στους εθελοντές βρέθηκαν φοιτητές και μαθητές του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, πολίτες και εκπρόσωποι φορέων, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη συλλογικής δράσης στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο καθαρισμός της παραλίας και του λιμένα της Ραφήνας υποστηρίχθηκε επιχειρησιακά από την έμπειρη ομάδα ελεύθερων δυτών της MEPP, οι οποίοι ανέσυραν σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων από τον βυθό, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του Πυροσβεστικού Σώματος Εθελοντών

Προβαλίνθου.

Στη δράση συμμετείχαν ενεργά και οι οργανισμοί InCommon, ΚΔΑΠ Βριλησσίων ο Κρίκος, CLC Institute και η Global Shapers Athens Hub,

ενισχύοντας το πνεύμα συνεργασίας και προσφοράς.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, κυρία Alison Duncan, η δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου, κυρία Δήμητρα Τσεβά-Μήλα, καθώς και ο Country Manager της Bolton Hellas, κ.

Γιώργος Τσακαλάκης.

Από τη Ραφήνα ξεκίνησαν οι δράσεις του προγράμματος για την προστασία των θαλασσών «Ocean Stewards»

Από τη θεωρία στην πράξη

Η χθεσινή κινητοποίηση αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια του Deree Business

Week που διοργάνωσε το Deree, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος την προηγούμενη εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, το «Ocean Stewards», σε συνεργασία με το Maritime Transport & Supply Chain Society, παρουσίασε

ένα εξειδικευμένο πάνελ με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών από τους

οργανισμούς Bolton Hellas, Motor Oil, New Naval και Vechro Paints.

Η συζήτηση ανέδειξε το πώς η σύγκλιση τεχνολογίας, επιστήμης και κοινωνικού αντικτύπου μπορεί να προσφέρει ρεαλιστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα των ωκεανών.

Το πρόγραμμα «Ocean Stewards» πλέον θωρακίζεται και επιστημονικά,

καθώς το ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) αναλαμβάνει

ρόλο Scientific Academic Partner, διασφαλίζοντας ότι κάθε περιβαλλοντική

παρέμβαση βασίζεται σε τεκμηριωμένα δεδομένα και βέλτιστες πρακτικές.

Κοινωνικός και Περιβαλλοντικός Αντίκτυπος



Πιστό στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, το project διασφαλίζει ότι τα

απορρίμματα που συλλέγονται, δεν αποτελούν απλώς απόβλητα, αλλά

μετατρέπονται σε πόρους. Μέσω της τεχνογνωσίας της MEPP και του

κοινωνικού έργου του Ιδρύματος Χατζηγάκη, η δράση συνδέεται άμεσα με την κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας ευάλωτες ομάδες και προωθώντας τον περιβαλλοντικό αλφαβητισμό στη νέα γενιά. Όλα αυτά έχοντας κάνει μία

δυνατή αρχή με εθελοντικές ομάδες από το ACG.

Καθοριστική είναι και η συμβολή του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (ACG),

το οποίο, μέσω του Office of Sustainability – Public Affairs, εντάσσει τη δράση

σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκπαίδευσης, βιωματικής μάθησης και ενεργού

συμμετοχής της κοινότητας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς ενεργών πολιτών και “Ocean Stewards”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Ocean Stewards και

τις μελλοντικές δράσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα Χατζηγάκη.