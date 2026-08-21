 Ραφήνα: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Χειροβομβίδα (αρχείου)
Χειροβομβίδα (αρχείο)
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Οξειδωμένη χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη, στη Ραφήνα.

Σύμφωνα μετο irafina.gr, το σημείο αποκλείστηκε από τις αρμόδιες αρχές, και λίγο μετά τις 9 το πρωί μετέβη στην περιοχή κλιμάκιο με ειδικευμένους πυροτεχνουργούς. το οποίο μετέφερε το εν λόγω πολεμικό υλικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η χειροβομβίδα χρονολογείται από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

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