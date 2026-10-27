Πυροσβεστική: 50 κλήσεις στην Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων - iefimerida.gr

Συνολικά 50 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Αττικής από χθες περίπου στις 07.30 έως και σήμερα στις 06.00, λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που έχουν εκδηλωθεί.

Οι κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων και συγκεκριμένα έχουν πραγματοποιηθεί:

16 κοπές δέντρων και

14 αντλήσεις υδάτων

Σημειώνεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έχουν τεθεί από χθες έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 εννέα περιοχές της χώρας ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, τις ακόλουθες περιοχές:



Τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Την Περιφέρεια Αττικής.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Συνεδριάζει εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τα επικείμενα έντονα καιρικά φαινόμενα

Παράλληλα συνεδρίασε χθες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά για την επιδείνωση του καιρού και την προετοιμασία του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Κατά τη συνεδρίαση, ο κ. Τουρνάς, υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης και κατάλληλης προετοιμασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ τόνισε ότι απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα των επιχειρησιακών δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και συνολικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες μετακινήσεις των πολιτών ενόψει του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το λόγο αυτό κι όπως αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, ενώ σε εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Παράλληλα σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται Ένοπλες Δυνάμεις, Ελληνική Αστυνομία και Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή όπως επίσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιχειρησιακοί μηχανισμοί των Περιφερειών, των δήμων, του ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σημειώνεται ότι σήμερα θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ