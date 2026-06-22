Πυροσβεστική: 41 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο -Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στη Βοιωτία - iefimerida.gr

Συνολικά 41 φωτιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις καταγράφηκαν από την Πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο, με 36 να αντιμετωπίζονται άμεσα και πέντε να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το μεγαλύτερο ζήτημα υπάρχει στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, όπου καίγεται δασική έκταση, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Επιχειρούν 14 εναέρια στο Ακραίφνιο Βοιωτίας -Παραμένει κλειστή η Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

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Για την ασφάλεια των οδηγών και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Τροχαίας.

Νωρίτερα, στις 15.32, προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε οικίες και υποδομές.

Σημειώνεται ότι σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας, ενώ κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.