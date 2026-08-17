Πυροσβεστική: 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο -Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε Ιθάκη, Πιερία και Καβάλα - iefimerida.gr

Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις.

Όσον αφορά την πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας, μετά από έρευνα στην περιοχή δεν εντοπίστηκε περιστατικό πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Διοικητικά πρόστιμα σε Ιθάκη, Πιερία και Καβάλα

Τρία διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.453 ευρώ επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες πυροσβεστικές υπηρεσίες στις 15, 16 και 17 Αυγούστου 2026, για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο.

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