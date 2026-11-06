Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στον Κολωνό -Προσήχθησαν δύο άτομα - iefimerida.gr

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στην περιοχή του Κολωνού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, κάτοικος της περιοχής εντόπισε έναν άνδρα τραυματισμένο από πυροβολισμό μέσα σε όχημα, και αμέσως κάλεσε την Άμεση Δράση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν σε προσαγωγή δύο ατόμων.

Ο τραυματίας μεταφέρεται στο Νοσοκομείο «Αττικόν»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και μεταφέρεται με σταθμό ΕΚΑΒ, συνοδεία ομάδας ΔΙ.ΑΣ, στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες.