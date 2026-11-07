Πυροβολισμοί στον Κολωνό: «Ραντεβού» για διακίνηση ναρκωτικών είχε ο 36χρονος τραυματίας -Το παρελθόν του - iefimerida.gr

Υπόθεση με πιθανό υπόβαθρο τη διακίνηση ναρκωτικών εξετάζουν οι Αρχές, μετά τον τραυματισμό 36χρονου άνδρα από την Αλβανία, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της οδού Λένορμαν στον Κολωνό.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο απόπειρας ανθρωποκτονίας και όχι σε ένοπλη επίθεση με στόχο τον εκφοβισμό.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος φέρεται να είχε προγραμματισμένο ραντεβού για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Στο σημείο είχαν μεταβεί μαζί του και δύο ακόμη άνδρες, οι οποίοι προσήχθησαν από τους αστυνομικούς. Οι δύο φέρονται να επιχείρησαν να απομακρυνθούν μετά τους πυροβολισμούς, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και αναμένεται να συλληφθούν για απείθεια.

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI αναμένεται να εξετάσουν τους δύο άνδρες, προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις συνθήκες του ραντεβού, αλλά και για τα πρόσωπα που επρόκειτο να συναντήσουν.

Ο 36χρονος, κατά πληροφορίες, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε σε συμμορία που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Ιούνιο από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης σε περιοχές της Αττικής, με το οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση τους να ξεπερνά τις 900.000 ευρώ.

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Ο 36χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στην κοιλιακή χώρα.

Η μαρτυρία για τους πυροβολισμούς

Τις στιγμές που ακολούθησαν την ένοπλη επίθεση περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο.

«Είδαμε τον άνθρωπο να περνάει το δρόμο, στάθηκε εκεί σε ένα αμάξι παρκαρισμένο, ζήτησε “βοήθεια, ένα ασθενοφόρο”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 36χρονος δέχθηκε τους πυροβολισμούς στον περίβολο του Ιερού Ναού Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς και στη συνέχεια περπάτησε περίπου 150 μέτρα μέχρι το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην οδό Λένορμαν.

Περίοικοι που άκουσαν τους πυροβολισμούς ειδοποίησαν την Άμεση Δράση λίγο μετά τις 20:30. Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλυκες και μία βολίδα, ενώ ο τραυματίας βρέθηκε μέσα στο όχημά του.