Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στην Πάτρα -Αναζητείται ο δράστης, είναι γνώριμος στις Αρχές - iefimerida.gr

Πυροβολισμοί, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου, σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα έγιναν γύρω στις 2:30, στην περιοχή του Σουλίου, όταν περίπου 10 άτομα είχαν δώσει ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους. Κάποια στιγμή υπήρξε μία παρεξήγηση, με αποτέλεσμα ένας 30χρονος να βγάλει όπλο και να πυροβολεί προς δύο άλλα άτομα.

Κάποιες σφαίρες πέτυχαν στο πόδι έναν 22χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματίας από άτομα που ήταν μαζί του στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», με τους γιατρούς να ενημερώνουν την Αστυνομία.

Έτσι, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση του δράστη, ο οποίος είναι γνώριμος στις Αρχές για εμπλοκή και σε άλλα αιματηρά επεισόδια.