Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στον Κολωνό - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος, προσήχθησαν δύο άτομα - iefimerida.gr

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στην περιοχή του Κολωνού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, κάτοικος της περιοχής εντόπισε έναν άνδρα τραυματισμένο από πυροβολισμό μέσα σε όχημα και αμέσως κάλεσε την Άμεση Δράση.

Το θύμα της επίθεσης, αλβανικής καταγωγής και ηλικίας 36 ετών, πυροβολήθηκε -σύμφωνα με πληροφορίες- σε μία πλατεία μπροστά στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου στην Κολοκυνθού. Αμέσως μετά έτρεξε προς το αυτοκίνητό του, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 150 μέτρων.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν σε προσαγωγή δύο ατόμων.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο «Αττικόν»

Το θύμα φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και μεταφέρθηκε με ιδιωτικό ασθενοφόρο, συνοδεία ομάδας ΔΙ.ΑΣ, στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, ο 36χρονος άνδρας δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς έχει μεταφερθεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου του γίνεται ΚΑΡΠΑ και απινίδωση. Ο 36χρονος δέχτηκε τη σφαίρα στην κοιλιακή χώρα από πυροβόλο όπλο. Ο τραυματίας ανατάχτηκε και εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο, με πιθανή ρήξη σπληνός από τη σφαίρα.



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Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν δύο κάλυκες.