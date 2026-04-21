Πυροβολισμοί σε κατάστημα με μεταχειρισμένα ΙΧ στη Θεσσαλονίκη -Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ., η σύνδεση με κυκλώματα εκβιαστών - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των Αρχών για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, άγνωστοι «γάζωσαν» επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην οδό Βασιλίσσης Όλγας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με κυκλώματα εκβιαστών.

Στο μικροσκόπιο ο βαρυποινίτης που έδινε εντολές μέσα από τη φυλακή και το περιστατικό με εμπρησμό δύο αυτοκινήτων

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται η υπόθεση να σχετίζεται με σπείρα εκβιαστών, μέλη της οποίας συνελήφθησαν γιατί εκβίαζαν έναν ιδιοκτήτη εταιρείας αυτοκινήτων, ενώ τις εντολές τις έδινε ένας βαρυποινίτης μέσα από τις φυλακές.

Παράλληλα, εξετάζεται αν οι δράστες της συγκεκριμένης επίθεσης συνδέονται και με τον εμπρησμό δύο αυτοκινήτων με βόμβες μολότοφ το περασμένο Σαββατοκύριακο.