 Πυροβολισμοί έξω από καφέ-μπαρ στον Κορυδαλλό -Συνελήφθη 28χρονος - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί έξω από καφέ-μπαρ στον Κορυδαλλό -Συνελήφθη 28χρονος

Greek Police
Φωτογραφία: Γιώργος Κονταρίνης / Eurokinissi
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Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε, τα ξημερώματα, έξω από καφέ-μπαρ στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συμβάν έγινε στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, όταν ένας 28χρονος φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα και ένα σταθμευμένο μηχανάκι.

Κορυδαλλός: Συνελήφθη ο 28χρονος -Βρέθηκε καραμπίνα

Αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το συμβάν και εντόπισαν τον νεαρό, που κινούταν πεζός, συλλαμβάνοντάς τον. Στην οδό Αδριανουπόλεως βρέθηκε μία καραμπίνα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο των πυροβολισμών εντοπίστηκαν τέσσερις κάλυκες.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση προκειμένου να διαπιστωσούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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