 Πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο - iefimerida.gr
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Πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο

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Πυροσβεστικό όχημα με πυροσβέστες / Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες και 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά.

Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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