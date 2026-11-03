Πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο - iefimerida.gr

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες και 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά.

Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.