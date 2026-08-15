Κατεσβέσθη σε 15 λεπτά η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φράττι Κορωπίου - iefimerida.gr

Κατασβέστηκε σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φράττι Κορωπίου, σήμερα 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:30.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σήμερα στην περιοχή, περιπολικό όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος προσέγγισε άμεσα το σημείο και στη συνέχεια με τις πρόσθετες δυνάμεις η πυρκαγιά κατεσβέσθη, πριν να λάβει διαστάσεις.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.