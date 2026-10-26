Πυρκαγιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 59χρονος - iefimerida.gr

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 59χρονος έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο, επί της οδού Μικράς Ασίας.
Η φωτιά, η οποία έσβησε άμεσα, εκδηλώθηκε περίπου στις 20:00 και όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
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