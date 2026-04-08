Φωτιά σε δασική έκταση στις Καρυές Λακωνίας -Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη από το απόγευμα βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Καρυές Λακωνίας, στην περιοχή του Πάρνωνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δάσος μεταξύ Καρυών και Αγίου Πέτρου, στην τοποθεσία «Ζυγός», όπου η πυκνή βλάστηση και το αυξημένο φορτίο καύσιμης ύλης δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ δραστηριοποιούνται και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Την επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα και προσωπικό του δήμου, καθώς και εθελοντές.

Δύο ενεργά μέτωπα

Σύμφωνα με το lakonikos.gr, η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά στα σύνορα Λακωνίας-Αρκαδίας και έχει δύο ενεργά μέτωπα. Η ταυτόχρονη εξέλιξή τους απαιτεί αυξημένο συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης, ενώ η δύση του ηλίου δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες.

Οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι ενισχύουν την ένταση της φωτιάς και επηρεάζουν την κατεύθυνση εξάπλωσής της, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και δυσκολεύοντας την προσέγγιση των εστιών.

Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.