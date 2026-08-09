 Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά πυρκαγιά που ξέσπασε στην Άνοιξη Αττικής - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά πυρκαγιά που ξέσπασε στην Άνοιξη Αττικής

Φωτιά
Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Άμεση ήταν η παρέμβαση της πυροσβεσικής αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Άνοιξη Αττικής, το βράδυ της Κυριακής

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά. Ειδικότερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 23:00

Στην πειροχή έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 16 οχήματα και εθελοντές, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Διονύσου.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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