Συναγερμός στον Πύργο Ηλείας: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι -Στην μάχη 9 εναέρια μέσα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - iefimerida.gr

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι στον Πύργο Ηλείας ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής. Στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο η ξηρασία σε συνδυασμό με τις
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 17:00.
Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα εκ των οποίων τα πέντε από την Τσεχία ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύργου.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.
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