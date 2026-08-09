Συναγερμός στον Πύργο Ηλείας: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι -Στην μάχη 9 εναέρια μέσα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - iefimerida.gr

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι στον Πύργο Ηλείας ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής. Στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο η ξηρασία σε συνδυασμό με τις



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 17:00.

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Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα εκ των οποίων τα πέντε από την Τσεχία ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύργου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.