Πύργος: 14χρονοι χτύπησαν συνομήλικό τους με γκλοπ στο κεφάλι για να του αρπάξουν το κινητό - iefimerida.gr

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ για ξυλοδαρμό και κλοπή εις βάρος ενός 14χρονου, ο οποίος δέχθηκε γροθιές, κλωτσιές και χτυπήματα με γκλοπ στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν σε πλατεία του Πύργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το μεσημέρι, όταν δύο 14χρονοι φέρονται να του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο ένας από τους δύο φέρεται να χρησιμοποίησε γκλοπ, με το οποίο τον χτύπησε στο κεφάλι και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Παράλληλα, κατηγορείται για εξύβριση και απειλή.

Κατά την επίθεση, το κινητό του 14χρονου έπεσε στο έδαφος. Οι δύο ανήλικοι φέρονται να το πήραν και να απομακρύνθηκαν με αυτοκίνητο που ανήκει σε ενήλικη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν παρούσα.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι δύο 14χρονοι και η γυναίκα συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη, κλοπή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση και απειλή.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι δύο ανήλικοι και η ενήλικη συγκατηγορούμενή τους αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Για τον τραυματισμένο 14χρονο έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.