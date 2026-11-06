Πύργος: Αποκολλήθηκαν τμήματα από περβάζια στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό, από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί - iefimerida.gr

Αναστάτωση στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πύργου, τμήματα από τα περβάζια του κτιρίου αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο προαύλιο ενώ οι μαθητές ήταν στο διάλειμμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός μαθητή ή εκπαιδευτικού.

Όμως, η πτώση των δομικών υλικών σε χώρο όπου κινούνταν παιδιά αναδεικνύει τους κινδύνους, όπως αναφέρει το patrisnews.com.

Το συμβάν έχει προκαλέσει ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς.