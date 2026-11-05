 Πύργος: Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, πώς έγινε το ατύχημα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, πώς έγινε το ατύχημα

Πύργος: Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Πύργος: Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
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Μία 12χρονη τραυματίστηκε το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από περιστατικό παράσυρσης στην οδό Πατρών, στη συμβολή της με την οδό Δεληγιάννη, στον Πύργο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν έπεσε στο πλάι διερχόμενου αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε την 12χρονη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

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