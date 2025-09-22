Πύργος: 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του -Εκτιμάται ότι είχε πεθάνει τουλάχιστον 4 μέρες πριν - iefimerida.gr

Νεκρός μέσα στο σπίτι του στον Πύργο εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας, ένας άνδρας ηλικίας 65 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, τη σορό του άτυχου εντόπισε ο γείτονάς του, ο οποίος διαμένει στον επάνω όροφο της διώροφης οικοδομής, στη συμβολή των οδών Ατταλείας και Ζαϊμη, στο Λάπατο.
Εκτιμάται πως είχε πεθάνει τουλάχιστον τέσσερις μέρες πριν
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο θάνατος του 65χρονου εκτιμάται πως είχε επέλθει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν, ενώ η έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμά του, ήταν αυτή που κινητοποίησε το γείτονα, ο οποίος στην συνέχεια τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του.
Στο σημείο μετέβη η ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Όσον αφορά τα αίτια του θανάτου, φαίνεται πως είναι παθολογικά, ωστόσο αναμένεται να διενεργηθεί και νεκροψία.
