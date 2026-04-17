Η PYRAMIS επενδύει στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, ενισχύοντας περαιτέρω το «Made in Greece» concept - iefimerida.gr

Η PYRAMIS συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία, υλοποιώντας νέα στρατηγική επένδυση, που σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο εξέλιξης της παραγωγικής της δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Η επένδυση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο εκσυγχρονισμού των υποδομών και βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας και της τεχνολογικής υπεροχής των προϊόντων της.

Τα τελευταία τέσσερα έτη, η PYRAMIS έχει επαναπροσδιορίσει δυναμικά το concept του «Made in Greece», επενδύοντας στην παραγωγή επαγωγικών και κεραμικών εστιών, ενώ από το προηγούμενο έτος επέκτεινε τη δραστηριότητά της και στην παραγωγή απορροφητήρων.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης, η PYRAMIS προχώρησε στην αναδιοργάνωση της παραγωγικής της λειτουργίας, με τη μεταφορά της παραγωγής από τα Οινόφυτα Βοιωτίας και την ενοποίηση όλων των δραστηριοτήτων στις σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, στη Λητή Θεσσαλονίκης. Στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, η εταιρεία εφαρμόζει σύγχρονες παραγωγικές πρακτικές και επενδύει σε νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό παραγωγικό περιβάλλον.

Η νέα επένδυση συμβάλλει:

στη βελτιστοποίηση της ροής παραγωγής,

στην περαιτέρω θωράκιση της ποιότητας και αξιοπιστίας των προϊόντων,

στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εταιρείας,

Η ολοκλήρωση αυτού του επενδυτικού κύκλου, βρίσκει την PYRAMIS πιο δυνατή από ποτέ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για συνεχή εξέλιξη, καινοτομία και ποιότητα.

Η PYRAMIS συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική παραγωγή με συνέπεια και εξωστρέφεια, επενδύοντας στο μέλλον και προσφέροντας προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε, Αναχωρλή Δήμητρα, Branding & Communications Executive, Marketing Dept στο 23940 56736 ή στο marketing@pyramis.gr.﻿