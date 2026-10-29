Πυρά Φασούλα στη νέα διοίκηση της ΕΟΚ: Τα ενεργούμενα του κ. Λιόλιου συνεχίζουν τα ίδια - iefimerida.gr

Πυρά στη νέα ηγεσία της ΕΟΚ εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Φασούλας, κάνοντας λόγο για ενεργούμενα του Βαγγέλη Λιόλιου, εν μέσω του σκανδάλου με τα στημένα στο μπάσκετ.

Ο παλαίμαχος διεθνής στόχευσε τον Άγγελο Παπανικολάου και τα υπόλοιπα πρόσωπα που ανέλαβαν τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, χαρακτηρίζοντάς τα «ενεργούμενα του κ. Λιόλιου».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Φασούλας σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της ΕΟΚ περί τοξικότητας και ενότητας στο άθλημα: «Με πληροφόρησαν ότι ένας λεγόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας βγήκε στην ΕΡΤ και μιλούσε περί τοξικότητας και ενότητας στο μπάσκετ. Βλέπω το αφήγημα δεν έχει αλλάξει από το αφεντικό του».

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Φασούλας: Η νέα διοίκηση της ΕΟΚ ξεκινάει με ένα καταφανές ψεύδος

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον υπουργό Αθλητισμού και στην υπουργό Παιδείας: «η νέα διοίκηση της ΕΟΚ ξεκινάει με ένα καταφανές ψεύδος, ότι η Εθνική Ομάδα δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της αν προχωρήσει η διοίκηση πρωτοδικείου». Όπως εξήγησε, η διοίκηση πρωτοδικείου αναλαμβάνει όλες τις διαχειριστικές δαπάνες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι υπάρχει πλήρης συνέχεια με το προηγούμενο καθεστώς και αποκάλυψε ότι σωματεία του μεταφέρουν πως τους λένε ότι «το σύστημα» θα επιστρέψει σύντομα. Συγκεκριμένα: «η σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ είναι συνέχεια του καθεστώτος Λιόλιου», ενώ «διάφορα σωματεία μου μεταφέρουν ότι τους λένε πως όλο το σύστημα θα είναι σε λίγες μέρες και πάλι έξω».

Πιο έντονος στάθηκε όταν αναφέρθηκε στον τρόπο εκλογής των μελών. «Το ερώτημα είναι εάν ο κύριος αυτός είναι συνένοχος ή βλαξ. Τα ίδια ενεργούμενα του κ. Λιόλιου λειτουργούν ως σημερινή διοίκηση Αυτοί τοποθετήθηκαν εκεί με λίστα σταυρών, βρήκαμε 200 ψηφοδέλτια με 12 πανομοιότυπους σταυρούς έκαστο. Εγώ διάλογο με αχυρανθρώπους δεν κάνω. Ήταν συνένοχοι ή δεν είχαν ιδέα που βρίσκονταν; Αν δεν γνώριζαν δεν έχουν θέση στην ομοσπονδία, αν γνώριζαν ακόμα περισσότερο», τόνισε.

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Μάλιστα σημείωσε πως «κακώς ανοίγω διάλογο με έναν αχυράνθρωπο».

Όσο για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ο ίδιος την προεδρία, ο Φασούλας δεν το απέκλεισε: «βεβαίως και το σκέφτομαι να είμαι υποψήφιος, δεν έχω καμία πρεμούρα όμως να είμαι πρόεδρος».