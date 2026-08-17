Σίφνος: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου -Τρεις νεκροί - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα, 17 Αυγούστου, στη Σίφνο, όταν ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 κατέπεσε σε αραιοκατοικημένη περιοχή κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, στην περιοχή Εξάμπελα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 18:08.

Το ελικόπτερο είχε προγραμματισμένη άφιξη στη Σίφνο στις 18:15 και αναχώρηση στις 18:40. Στο εσωτερικό του επέβαιναν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο χειριστής και δύο επιβάτες, που δυστυχώς είναι νεκροί.

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Το iefimerida σάς παρουσιάζει φωτογραφίες-ντοκουμέντα από το σημείο του μοιραίου δυστυχήματος.

Και νέες εικόνες από την περιοχή που σημειώθηκε η τραγωδία:

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Υπό έρευνα τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου

Αμέσως μετά την ενημέρωση για την πτώση, στις 18:10, κινητοποιήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Σίφνου.

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Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο περίπου στις 18:25, προχωρώντας στον αποκλεισμό της περιοχής και στη διαφύλαξη των στοιχείων που θα μπορούσαν να αποδειχθούν κρίσιμα για την έρευνα των συνθηκών του δυστυχήματος.

Στο σημείο έσπευσε επίσης πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σίφνου, ενώ οι Αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως για τη διαχείριση του περιστατικού.

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Η περιοχή όπου κατέπεσε το ελικόπτερο χαρακτηρίζεται αραιοκατοικημένη.

Το Bell 206 είναι μονοκινητήριο ελικόπτερο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το ελικόπτερο κατέπεσε λίγο πριν την άφιξή του στη Σίφνο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με το σημείο της συντριβής να έχει αποκλειστεί προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έρευνα. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Πυροσβεστική.