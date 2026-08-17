Πτώση ελικοπτέρου στην Σίφνο: Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναλαμβάνει τις έρευνες για το δυστύχημα - iefimerida.gr

Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) αναλαμβάνει τις έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο.

Το υπουργείο Μεταφορών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των τριών θυμάτων του σημερινού δυστυχήματος και τόνισε ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα διερευνήσει το τι οδήγησε σε αυτή την τραγωδία.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος που έγινε σήμερα, το απόγευμα, στη Σίφνο.

Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)».